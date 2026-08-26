Halil Uzel, İstanbul’dan başladığı 10 bin kilometrelik kano yolculuğunda Bodrum’a ulaştı

İstanbul’dan başladığı rotasında kıyı şeridini kano ile geçen Uzel, hem deniz sporlarına dikkat çekmeyi hem de Türkiye kıyılarında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Poyrazköy’den 4 Haziran’da 5 metre uzunluğunda ve 30 kilogram ağırlığındaki kanosuyla yola çıkan Uzel; Bulgaristan sınırındaki Beğendik köyü, Rumeli Feneri, Marmara Denizi, Enez, Saros Körfezi ve Çanakkale rotasını takip ederek Ege kıyılarına ulaştı.

"VEFA ROTASI" İLE TÜRKİYE KIYILARINI AŞIYOR

"Vefa Rotası" ve "Kıyılar Halkındır" temalarıyla yolculuğunu sürdüren Uzel, geçtiği bölgelerde toplumsal ve kültürel iz bırakan isimleri de anıyor.

Bodrum Kumbahçe Sahili’ne ulaşan Uzel, burada Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ve bazı sporcular tarafından karşılandı.

Günde 30-40 kilometre arasında kürek çektiğini belirten Uzel, geceleri ise bakir koylarda kamp kurarak yolculuğuna devam ettiğini söyledi.

HEDEFİ 8 BİN 333 KİLOMETRELİK KIYI ROTASINI TAMAMLAMAK

Türkiye’nin resmi kıyı uzunluğunu kano ile geçen ilk kişi olmayı hedeflediğini belirten Uzel, "Türkiye'nin 8 bin 333 kilometrelik resmi kıyı uzunluğunu kanoyla geçen ilk kişi olmayı hedefliyorum" dedi.

Hatay’a ulaştıktan sonra Karadeniz etabını tamamlamayı planlayan Uzel, ardından Ege ve Akdeniz’deki adalar ile Van Gölü başta olmak üzere iç sularda da kürek çekmeyi hedefliyor.

83 gündür yolculukta olduğunu aktaran Uzel, yaklaşık 70 gününü doğada kamp yaparak geçirdiğini ifade etti.