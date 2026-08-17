Hatay'da ağaçtan düşen yaşlı adam öldü
Hatay Dörtyol'da ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Giriş: 17 Ağustos 2026 - 01:52 Güncelleme:
Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bahçede bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mansur Kaya'nın (74) öldüğünü belirledi.
AA'nın haberine göre; çevrede araştırma yapan polis ekipleri Kaya'nın ağaçtan düşme sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kaya'nın cenazesi incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ