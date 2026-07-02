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        "Hava sıcaklığı 3-4 derece düşecek"

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonundan itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağını, sıcaklıkların 3 ile 4 derece düşeceğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 15:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Sıcaklık 3-4 derece düşecek"

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, ilerleyen günlerde beklenen hava durumuna ilişkin DHA’ya değerlendirmelerde bulundu.

        Çelik, yarın Trakya ile ülkenin kuzeydoğusunda kısa süreli sağanakların görüleceğini belirterek, sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmediğini ifade etti.

        Cengiz Çelik, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceğini, ancak hafta sonunda kuzey ve iç kesimlerin serin ve yağışlı sistemin etkisine gireceğini söyledi. Cumartesi gününden itibaren özellikle kuzey ve iç kesimlerde aralıklarla yağış beklendiğini kaydeden Çelik, "Bu yağışla birlikte sıcaklıklarda da azalma olacak ve yer yer mevsim normallerinin 1-2 derece altına inecek. Cumartesi günü Marmara Bölgesi genelinde, Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış bekliyoruz. Pazar günü ise Karadeniz Bölgesi'nin tamamında yağışlar devam ederken, İç Ege, Toroslar mevki ve Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışlar çoğunlukla öğle ve akşam saatlerinde etkili olacak. Hafta sonundaki sistemle birlikte özellikle kuzey ve iç kesimlerde 3-4 derecelik sıcaklık düşüşleri yaşanacak. Bulutlu hava ve yağış nedeniyle hissedilen sıcaklık da azalacak" dedi.

        "CUMARTESİ İSTANBUL'DA, PAZARTESİ ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR"

        Üç büyük ilde beklenen hava durumuna ilişkin de bilgi veren Cengiz Çelik, "İstanbul'da cumartesi günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 31 dereceden 28-29 dereceye düşecek. Ankara'da hafta sonu hava çoğunlukla az bulutlu geçecek, öğle saatlerinden sonra ise bulutlanma artacak. Pazar günü kentin kuzey kesimlerinde, pazartesi günü ise il genelinde gök gürültülü sağanak bekliyoruz. En yüksek sıcaklık Ankara'da şu anda 33-34 derece civarındayken pazar gününden itibaren pazartesi, salı günleri 28-29 derece civarına düşecek. Salı gününden sonra yeniden parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. İzmir'de ise önümüzdeki günlerde yağış yok. Ancak hafta sonunda itibaren cumartesi ve pazar günü biraz bulutlanma görülebilir. Sıcaklıklar ise 34-35 derece bandında seyretmeye devam edecek" diye konuştu.

        "YAĞIŞLAR YENİ HAFTADA DOĞUYA KAYACAK"

        Yeni haftayla birlikte yağışların doğu kesimlere kayacağını belirten Çelik, pazartesi ve salı günleri İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Toroslar mevkisinde yağış beklendiğini söyledi. Çelik, hafta ortasından itibaren ise yağışların etkisini kaybedeceğini ve yurt genelinde yeniden çoğunlukla az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını belirtti.

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