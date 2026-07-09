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        Havai fişek kavgası! İki aile birbirine girdi

        İstanbul Esenyurt'ta havai fişek patlatarak kutlama yapmak isteyen aile, ortalığı birbirine kattı. Site bahçesinde patlatılan havai fişek başka bir ailenin evine girerken, tepki üzerine çıkan tartışma kavgaya döndü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        Havai fişek kavgası! İki aile birbirine girdi

        İstanbul Esenyurt’ta havai fişek patlatarak kutlama yapmak isteyen yabancı uyruklu aile, ortalığı birbirine kattı. Site bahçesinde patlatılan havai fişek başka bir ailenin evine girerken, tepki göstermeleri üzerine tartışma, kadın ve erkeklerin dahil olduğu kavgaya döndü.

        İHA'nın haberine göre yaşanan o anlar kameraya yansırken, olay polisin gelmesiyle son buldu.

        Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre kutlama yapmak isteyen yabancı uyruklu bir aile havai fişek patlattı.

        Bir süre sonra patlatılan havai fişeklerden biri başka bir site sakinin evine girince aile tepki gösterdi. İki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, kadın ve erkeklerin dahil olduğu taraflar site bahçesinde birbirine girdi. Komşuların ihbarı üzerine siteye polis ekibi gelirken, taraflar güçlükte ayrıldı. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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