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        Hortum çiftliği vurdu! 20 bin civciv öldü!

        Adana'da hortum faciası yaşandı. Kentte, sağanakla birlikte çıkan hortum nedeniyle zarar gören çiftliklerdeki 20 bin civciv öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 11:08 Güncelleme:
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        Hortum çiftliği vurdu! 20 bin civciv öldü!

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, sağanakla birlikte çıkan hortum nedeniyle zarar gören çiftliklerdeki 20 bin civciv öldü.

        DHA'nın haberine göre Ağzıkaraca Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde sağanakla birlikte hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan hortum nedeniyle bazı seralar zarar görürken, Fatih ve Emre Özdemir'e ait 2 tavuk çiftliğinde büyük hasar meydana geldi.

        Çiftliklerin çöken çatılarından kopan parçalar, civcivlerin ve park halindeki araçların üzerine düştü. İlk belirlemelere göre, 2 çiftlikteki yaklaşık 20 bin civciv, düşen parçalar ve sağanak nedeniyle öldü. Bölgedeki bazı elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle enerji kesintisi de yaşandı.

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        "TESİSİN YENİDEN FAALİYETE GEÇMESİ EN AZ 5 AY SÜRER"

        Yaşadıklarını anlatan Fatih Özdemir, "Maddi zararımız yaklaşık 10 milyon lira civarında. Çiftliğimizin yanı sıra çevredeki muz seraları ve komşu tesisler de felaketten nasibini aldı. Tesisin temizlenip, ekipmanların yenilenerek tekrar faaliyete geçebilmesi en az 5 ay sürecektir. Yetkililerin bir an önce bölgede inceleme yaparak hasar tespit çalışmalarını tamamlamasını ve alanın afet bölgesi ilan edilerek üreticiye destek olunmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

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