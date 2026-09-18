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        Haberler Gündem HSK İkinci Dairesi, soruşturma kapsamında savcı Türkşad Kunthan Uçuk’u görevden uzaklaştırdı

        HSK İkinci Dairesi, soruşturma kapsamında savcı Türkşad Kunthan Uçuk’u görevden uzaklaştırdı

        HSK, yürütülen adli ve idari soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi gerekçesiyle Türkşad Kunthan Uçuk'un üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 18:20 Güncelleme:
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        HSK'dan savcı Uçuk hakkında tedbir kararı

        Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verilen Türkşad Kunthan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında tedbir kararı aldı.

        HSK müfettişlerinin talebi üzerine dosya, 18 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda ele alındı. Yapılan değerlendirmede, Uçuk’un görevine devam etmesinin yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesini ve yargının güven ile itibarını olumsuz etkileyebileceği kanaatine varıldı.

        Bu kapsamda HSK İkinci Dairesi, Türkşad Kunthan Uçuk’un üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verdi. Kararın, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 77 ve 81’inci maddeleri kapsamında alındığı belirtildi.

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        #HSK
        #Türkşad Kunthan Uçuk
        #haberler
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