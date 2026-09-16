İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlatıldı
Ekonomist İbrahim Mustafa Turhan hakkında, sanal medya platformlarında sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcıda korku ve paniğe sebep olabilecek nitelikte paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldı.
Giriş: 16 Eylül 2026 - 18:05 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yaptığı yönünde tespitler üzerine '@ibrahimmturhan2' adlı hesap kullanıcısı olan İbrahim Mustafa Turhan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" ifadeleri yer aldı.
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