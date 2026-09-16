İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yaptığı yönünde tespitler üzerine '@ibrahimmturhan2' adlı hesap kullanıcısı olan İbrahim Mustafa Turhan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" ifadeleri yer aldı.