İçişleri Bakanı Çiftçi, İranlı mevkidaşı Mumini ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın feshi ve silah bırakmasının ardından örgütün farklı isimler ve bölgelerdeki uzantılarının tasfiyesi, terör örgütü PJAK'a ilişkin güvenlik riskleri, "yeni nesil organize suç örgütleriyle" mücadele ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ele alındı.

Bakan Çiftçi, iki ülkenin terör ve sınır aşan suçlarla mücadelede eş güdüm ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin önemini vurguladı.

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"Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, "Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK/KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölge barışı açısından terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak'taki tasfiye sürecinin önemli olduğunu belirten Çiftçi, örgütün İran'daki PJAK yapılanmasının da bu sürece dahil edilmesinin önem taşıdığını kaydetti.

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Çiftçi, sürece karşı çıkan örgüt üyelerinin İran'a geçerek, örgütün İran içinde daha etkin olabileceği uyarısında bulundu.

"562 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK 1592 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Yeni nesil organize suç örgütleriyle" mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tam anlamıyla tesis etmek amacıyla tüm suç örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız. Bu kapsamda sadece bu yıl içerisinde toplam 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyon gerçekleştirdik. Bu örgütlerin 78'i gençlerimizi uyuşturucu bataklığına sürüklemek isteyen zehir tacirleridir." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Çiftçi, uyuşturucu kaçakçılığı ve sınır aşan suçlarla mücadelede Türkiye ile İran arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yine sadece 2026 yılında yapılan 38 bin 915 uyuşturucu operasyonunda 32 bin 848 kişi tutuklanmış, 36 ton uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ülkelerimiz, sahip oldukları coğrafi konum itibarıyla uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer sınır aşan suç şebekelerinin transit güzergahında yer almaktadır. Bu kapsamda başta uyuşturucu kaçakçılığı ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele olmak üzere sınır aşan her türlü suçla mücadele konusunda Bakanlığınızla etkin bir işbirliğine açık olduğumuzu belirtmek istiyorum."

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İADE TALEPLERİ

Türkiye ile İran arasındaki suçluların iadesi ve sınır dışı süreçlerine de değinen Bakan Çiftçi, "Malumları olduğu üzere iade ve sınır dışı konuları ikili işbirliğimizde önemli bir gündem başlığını teşkil etmektedir. Bu konuda Interpol birimlerimiz arasındaki ilişkinin güçlenmesini ve süreçlerin daha etkili şekilde yürütülmesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, bu anlayışın bir tezahürü olarak İran'ın hassasiyetlerine karşı hukuk sınırları dahilinde ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Biz de İran tarafından gönderilen iade taleplerini titizlikle takip ediyor ve hukuki süreçleri tamamlanan şahısları ivedilikle ülkenize iade ediyoruz. Sizlerin de ülkemizin taleplerini özenle takip ettiğinize inanıyor, devam eden süreçlerin tamamlanması yönündeki değerli katkılarınızı beklediğimizi belirtmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

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Düzensiz göçle mücadele konusunda atılacak ortak adımların da ele alındığı görüşmede Çiftçi, şunları kaydetti:

"Biz düzensiz göçle mücadele politikamızı, kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan, göçmenlerin ülkelerine güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşünü temin eden bütüncül bir sistem üzerine inşa ettik. Biliyoruz ki sizler de doğu sınırınızdan düzensiz göçmenlerin geçişlerinin engellenmesi için tedbirler alıyorsunuz. Sınırdaki tedbirlerimizi koordineli şekilde güçlendirerek maruz kaldığımız düzensiz göç baskısıyla daha efektif bir şekilde mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle insan ticareti şebekeleri ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelemizi etkinleştirmemiz ve karşılıklı bilgi değişimini artırmamız gerekiyor. Biz düzensiz göçle mücadele ederken düzenli göçü de destekliyoruz."

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"PKK, PJAK VE TÜM KOLLARI VARLIKLARINI SONA ERDİRMELİ"

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini de Türkiye ile İran arasındaki tarihi ilişkiler ile terör, organize suçlar, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin önemine işaret ederek, "Türk devletine ve Türk milletine, bize dayatılan savaşta verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, bu cinayetleri kınamalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum." sözlerini paylaştı.

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İki ülke ve iki millet arasında tarihi ve köklü ilişkilerin bulunduğunu aktaran Mumini, şu değerlendirmelerde bulundu:

"PKK ile siyasi çözüme varmanızdan dolayı tebrik ediyorum. Destekliyoruz. Türkiye, Irak, İran ve Suriye, köklü bir çözüm için dört ülke olarak el ele vermeli. Silahlar yere bırakılmadan barış olmaz. PKK, PJAK ve tüm kolları varlıklarını sona erdirmeli, silahlarını yere bırakmalıdır. Terör konusunda Türkiye'nin güvenliği İran'ın güvenliğidir, İran'ın güvenliği de Türkiye'nin güvenliğidir. İşbirliğimiz gelişmelidir.

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Başta uyuşturucuyla ilgili suçlar olmak üzere mahkemeye varmadan suçluların iadesi konusunda işbirliğimizi artırmalıyız. İşbirliğine açığız. Interpol işbirliği, kaçakçılık ve terör gibi konularda işbirliğimizin kapsamını ve suçluların iade süreçlerini artırmalıyız. Sınır güvenliği önemlidir. Yasa dışı düzensiz göçe karşı işbirliği yapmak istiyoruz. Türkiye-İran sınırında insan kaçakçılığı çetelerine karşı işbirliğine hazırız."