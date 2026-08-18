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        İçişleri kaynaklarından Glooper açıklaması

        İçişleri Bakanlığı kaynakları, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü tarafından kullanılan Glooper uygulamasının, standart uygulama (AppStore, PlayStore) mağazalarında bulunmadığını ve dışarıdan erişime tamamen kapalı olduğunu aktardı. Ayrıca uygulamanın özel ve gizli bir data, veri işleme ve dosyalama yapılabildiğini belitti

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 12:43 Güncelleme:
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        İçişleri kaynaklarından Glooper açıklaması

        İçişleri Bakanlığı kaynakları, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü tarafından kullanılan Glooper Uygulaması ile ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynaklar, Glooper'ın standart uygulama (AppStore, PlayStore) mağazalarında bulunmadığını ve dışarıdan erişime tamamen kapalı, özel ve gizli bir data, veri işleme ve dosyalama yapılabildiğini aktardı.

        Uygulamaya Üç Kademeli Doğrulama (Three-Stage Verification) ile giriş yapıldığı, 3 kademeli doğrulamanın genel olarak şifre, biyometrik veri ve harici onaydan oluştuğu belirtildi.

        Ayrıca, kullanıcıyı üç farklı aşamada teyit ederek sadece yetkilendirilmiş kişilerinin erişim sağlayabileceği kaydedildi ve program vasıtasıyla yurt, personel, idari ve mali işlerle ilgili hesapların tutulduğu ve akım içerisinde hocalarla iletişimin şifreli e-postalarla yapıldığı ifade edildi.

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        #Glooper
        #Alihan Kuriş
        #haberler
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