İkiye bölünen araçtan sağ çıktı
Tekirdağ'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpıp ikiye bölündüğü kazada sürücü Mustafa A. hafif yaralandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobilin sinyalizasyon direğine çarpıp ikiye bölündüğü kazada sürücü Mustafa A. (24) hafif yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi kavşağında meydana geldi.
Çerkezköy'den Vize yönüne giden Mustafa A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine sinyalizasyon direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanları ile otomobilden çıkan sürücü Mustafa A.'nın kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil, çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.