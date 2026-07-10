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        Haberler Gündem Güncel İletişim Başkanı Duran'dan 'Ayasofya' açıklaması

        İletişim Başkanı Duran'dan 'Ayasofya' açıklaması

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin, "Ayasofya'dan yükselen ezanlar, inşallah ilelebet semalarımızda yankılanmaya devam edecektir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 13:48 Güncelleme:
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        Duran'dan 'Ayasofya' paylaşımı
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        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, 86 yıllık özlemi sona erdiren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışına ilişkin tarihi kararın 6'ncı yıl dönümü." ifadelerini kullandı.

        DHA'da yer alan habere göre Duran, paylaşımında şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade ile yeniden ezanla buluşan Ayasofya, tarihle yeniden kurulan güçlü bağın, medeniyet şuurunun ve millet iradesinin tecellisi oldu. Ayasofya’dan yükselen ezanlar, inşallah ilelebet semalarımızda yankılanmaya devam edecektir."

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