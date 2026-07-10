İletişim Başkanı Duran'dan 'Ayasofya' açıklaması

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, 86 yıllık özlemi sona erdiren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışına ilişkin tarihi kararın 6'ncı yıl dönümü." ifadelerini kullandı.

DHA'da yer alan habere göre Duran, paylaşımında şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade ile yeniden ezanla buluşan Ayasofya, tarihle yeniden kurulan güçlü bağın, medeniyet şuurunun ve millet iradesinin tecellisi oldu. Ayasofya’dan yükselen ezanlar, inşallah ilelebet semalarımızda yankılanmaya devam edecektir."