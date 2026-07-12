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        Haberler Gündem İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz kapsamında yurt dışında programlar düzenleyecek

        İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz kapsamında yurt dışında programlar düzenleyecek

        İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" temasıyla yurt dışında etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 16:38 Güncelleme:
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        15 Temmuz kapsamında yurt dışında programlar düzenleyecek

        İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, programlarla, Türk milletinin demokratik meşruiyeti ve anayasal düzeni korumak uğruna ortaya koyduğu kararlı duruşun uluslararası kamuoyuna daha etkin şekilde anlatılması amaçlanıyor.

        Bu çerçevede, 15 Temmuz'un Türkiye'nin yakın tarihindeki öneminin yanı sıra halk iradesinin, demokratik meşruiyetin ve anayasal düzenin korunmasına yönelik evrensel bir mücadele örneği olarak ele alınması öngörülüyor.

        Bu kapsamda, temmuz ayı içerisinde Almanya (Berlin), Bosna-Hersek (Saraybosna), Belçika (Brüksel), İsviçre (Bern), Hollanda (Lahey), Endonezya (Cakarta), Güney Afrika (Pretorya), Arnavutluk (Tiran), Nijerya (Abuja) ve Birleşik Krallık (Londra) olmak üzere 10 farklı ülkede programlar düzenlenecek.

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        Programlar aracılığıyla akademisyenlerin, kanaat önderlerinin, medya temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve karar alıcıların bir araya getirilmesiyle 15 Temmuz'un uluslararası düzeyde farklı boyutlarla ele alınmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

        Programlarla, katılımcıların, konuya dair disiplinlerarası bir anlayış geliştirmesi, geçmişten dersler çıkararak gelecekte benzer tehditlere karşı daha dirençli bir toplumsal yapı inşa edilmesine katkı sunulması, ülkeler arası işbirliklerinin ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesi amaçlanıyor.

        Etkinliklerin yapılacağı ülkelerde 15 Temmuz hafızasını uluslararası kamuoyuyla buluşturmak amacıyla fotoğraf sergileri düzenlenmesi ve "Şafak Vakti" belgeselinin gösteriminin yapılması planlanıyor.

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