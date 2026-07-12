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        Haberler Gündem Güncel İmamoğlu'nun Portekizli mankenle buluşmasına aracılık ettiği iddia edilen Nadela Moldova tutuklandı

        İmamoğlu'nun Portekizli mankenle buluşmasına aracılık ettiği iddia edilen Nadela Moldova tutuklandı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, Portekizli manken Tessy Ramos Correia ile buluşmasına aracılık ettiği iddia edilen Nadela Moldova Yalova'da gözaltına alındı. Adliyeye sevk sevk edilen Moldova, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        Nadela Moldova tutuklandı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, Antalya'da bir teknede Portekizli manken Tessy Ramos Correia ile buluşmasına aracılık ettiği öne sürülen Nadela Moldova, Yalova'da gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Moldova, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından TCK'nın 227'nci maddesi gereğince tutuklanandı.

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