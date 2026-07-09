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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnegöl'de ev yangını: 1 ölü

        İnegöl'de ev yangını: 1 ölü

        Bursa İnegöl'de, evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 03:00 Güncelleme:
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        İnegöl'de ev yangını: 1 ölü
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        İnegöl ilçesine bağlı kırsal Gülbahçe Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

        AA'nın haberine göre; yangının ardından yapılan incelemede evde ikamet eden Dursun Narin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Narin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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