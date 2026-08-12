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        Haberler Gündem Çevre Denize kanalizasyon atığı döküldüğü gerekçesiyle İSKİ'ye 8 milyon 391 bin lira ceza

        Denize kanalizasyon atığı döküldüğü gerekçesiyle İSKİ'ye 8 milyon 391 bin lira ceza

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne kanalizasyon atığı deşarj edildiğinin belirlenmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ), 8 milyon 391 bin lira ceza uyguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 17:49 Güncelleme:
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        İSKİ'ye 8 milyon 391 bin lira ceza

        Basına yansıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne kanalizasyon atığı deşarj edildiği yönündeki haberler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, Haramidere'deki söz konusu arıtma tesisinde ve Marmara Denizi'nin Ambarlı kıyılarında inceleme başlattı.

        Yapılan teknik tespitlerde, tesise ait 4 deşarj noktası belirlendi. Bu noktalardan ikisinin Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) kabinine bağlı olduğu ve düzenli ölçüm alındığı görüldü. Diğer iki noktadan birinin taşkın hattı, diğerinin ise by-pass hattı olduğu tespit edildi.

        Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerdeki kirliliğin kaynağının by-pass hattından kaynaklanabileceği değerlendirildi. Yapılan incelemede, taşkın ve by-pass hatlarında herhangi bir debimetre (akış ölçer) bulunmadığı ve SAİS kabinine bağlantılarının yapılmadığı tespit edildi.

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        By-pass hattından alınan atıksu numunelerinin incelemeleri sonucu atıksuların herhangi bir arıtma işlemine tabi tutmadan doğrudan alıcı ortama deşarj edildiği belirlendi. Çevre Kanunu uyarınca 8 milyon 391 bin 988 lira idari ceza uygulandı.

        Kurulu kapasitesi günlük 400 bin metreküp olan tesisin tam kapasite çalıştığı, by-pass hattından tahmini günlük 100 bin metreküp civarında atıksu deşarj edildiği öngörülüyor. Ambarlı kıyılarında yapılan incelemede de by-pass hattından dökülen atık suyun getirdiği katı maddelerin yoğun kirliliğe neden olduğu görüldü.

        Söz konusu by-pass hattından yapılan atık su deşarjları nedeniyle İSKİ'ye 26 Mayıs 2025'te 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin lira ve işletmenin atık su deşarjına devam etmesi sebebiyle 16 Ocak'ta 6 milyon 687 lira ceza uygulanmıştı. Problemin, atık su arıtma tesisinin kapasitesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edilmişti.

        İSKİ yetkilileriyle yapılan görüşmede, arıtma tesisinin kapasitesinin artırılacağı taahhüt edilmişti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #ambarlı ileri biyolojik atık su arıtma tesisi
        #İSKİ
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