İstanbul'da gök gürültülü sağanak
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Şile, Sultanbeyli, Maltepe ve Adalar ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor
Giriş: 28 Ağustos 2026 - 05:43 Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'daki bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olmaya başladı.
AA'nın haberine göre, Karadeniz üzerinden gelen yağış kütlesi, Anadolu Yakası'nda Şile, Sultanbeyli, Maltepe ve Adalar hattında etkili oluyor.
Kuvvetli yağış ve yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatıyor.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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