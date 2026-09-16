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        Haberler Gündem İstanbul'da İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı yeniden hizmet verecek

        İstanbul'da İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı yeniden hizmet verecek

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, geçen yıl hizmeti durdurulan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın, İBB uhdesinde yeniden işletilmesine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 19:32 Güncelleme:
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        İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı yeniden

        İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

        Soru önergeleri verildikten sonra gündem maddelerine geçilen Mecliste, 31 Temmuz 2025'te hizmeti durdurulan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın İBB uhdesinde işletilmesi teklifi görüşüldü.

        AK Parti'li Meclis Üyesi Gaye Zarif, bugün uzun zamandır bekledikleri feribot hizmetinin yeniden gündeme alınması vesilesiyle bir teşekkür ve sitemini paylaşmak istediğini söyledi.

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        Bu süreçte feribot konusunu sürekli gündemde tutarak yoğun bir gayret ve girişimde bulunan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e, sivil toplum kuruluşlarına ve muhtarlara teşekkür eden Zarif, şöyle konuştu:

        "Beykozlu vatandaşlarımızın kararlı talepleri sonucunda da bu konunun yeniden gündeme gelmesini memnuniyetli karşılıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ancak şunu da açıkça ifade etmek istiyoruz. Beykoz'un yıllardır kullandığı bir ulaşım hizmetinin geri alınması zaten kabul edilesi bir durum değildir. Bugün yeniden gündeme gelmesini elbette olumlu karşılamakla birlikte bir beklentimizi de dile getirmek istiyoruz. Bu hizmetin sadece yeniden başlatılması değil, Beykoz'un gerçek ihtiyacına cevap verecek kapasitede ve sürdürülebilir şekilde planlanmasını bekliyoruz. Tek bir feribotun özellikle yoğun saatlerde yeterli olmayacağı açıktır. Bizim talebimiz en az iki, mümkünse üç feribotla Beykoz'un ulaşım yükünün rahatlatılmasıdır."

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        Bunun üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Burak Korkmaz da arabalı feribot hizmetinin Temmuz 2025'te kaldırıldığını ancak yolcu taşımacılığının artarak sürdüğünü söyledi.

        Araç park kapasitesinin 50 araçtan 130 araca çıkarıldığını kaydeden Korkmaz, vatandaşların, "Park et devam et" sistemiyle yüzde 50 indirimli olarak aracını park edip vapurla karşıya geçebildiğini anlattı.

        Bakanlığın, Kavacık Kavşağı'nda bir çalışması olduğunu paylaşan Korkmaz, bu çalışma nedeniyle yaşanması beklenen trafik yoğunluğuna hazırlık yaptıklarını kaydetti.

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        Mecliste yapılan oylamada, gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

        ÖĞRENCİLERİN BİR KERELİĞİNE 1 LİRAYA AYLIK ABONMAN YÜKLEMELERİNE İLİŞKİN TEKLİF

        Mecliste, kentte öğrencilerin 21 Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında bir kereliğine İstanbulkart'larına 1 liraya aylık abonman yüklemelerine ilişkin teklif görüşüldü.

        AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB yönetiminin, bu gündem maddesi ile algı belediyeciliği yaptığını dile getirdi.

        Mayıs 2019'da 1,25 lira olan öğrenci bilet ücretinin 2026'da 22,55 liraya yükseldiğini ve yaklaşık 18 kat arttığını aktaran Kaynar, aynı dönemde aylık abonman ücretinin de 40 liradan 653 liraya çıkarak yaklaşık 16 kat arttığını belirtti.

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        Kaynar, "Bu gündem maddesiyle vadedilen sadece 21 Eylül ile 17 Ekim arasında 1 liralık abonman ücreti alınması. Yani bir aylık makyaj çalışması." dedi.

        İBB Meclisinde 17 Nisan 2022'de AK Parti ve MHP Meclis üyeleri olarak öğrencilerin ulaşım ücretlerinde yüzde 40 indirim yapılması yönünde karar aldıklarını hatırlatan Kaynar, bu kararın bugüne kadar uygulanmadığını kaydetti.

        İBB yönetimince, 30 yaş üstü öğrencilere yüzde 10 indirimli kart uygulamasına geçildiğini dile getiren Kaynar, böylelikle binlerce öğrenciye ikinci sınıf muamelenin yapıldığını söyledi.

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        Kaynar, "Bir aylık 1 lira, 16, 18 katlık zammı örtmez. Bir aylık 1 lira, mahkeme kararını yok saymayı unutturmaz. Bir aylık 1 lira, uygulanmayan yüzde 40'lık kalıcı indirim kararının yerini tutmaz. 2019'da 40 liralık öğrenci abonmanını, 653 liraya çıkarıp sonra bir aylık kampanya ile alkış beklemek, öğrenciye saygı değil, öğrencinin hafızasını test etmektir." ifadelerini kullandı.

        Bunun üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Melendiz Dalyan İzgi, Türkiye'deki ekonomik durumdan ve motorin fiyatlarından bahsetti. Öğrenciler üzerinden ucuz siyaset yapıldığını öne süren İzgi, "Biz yaraya bir pansuman olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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        Karşılıklı konuşmaların ardından gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.

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