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        Haberler Gündem Trafik İstanbul'da sağanak sonrası meydana gelen iki trafik kazasında 10 kişi yaralandı

        İstanbul'da sağanak sonrası meydana gelen iki trafik kazasında 10 kişi yaralandı

        İstanbul'da gece boyunca etkili olan sağanak yağışlar trafik kazalarına neden oldu. Esenyurt'ta yaşanan 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralanırken, Üsküdar'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 07:20 Güncelleme:
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        Sağanakta kaza! 10 yaralı

        İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Esenyurt'ta ve Üsküdar'da meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.

        İstanbul'da sabaha karşı etkili olan gök gürültülü kuvvetli yağışın ardından kentin farklı ilçelerinde trafik kazaları meydana geldi.

        Esenyurt'ta, Avcılar Haramidere TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolunda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

        Üsküdar'da, Uzunçayır mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada ise 4 kişi yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

        Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

        Öte yandan kentin başka noktalarında da hasarlı kazalar meydana geldi.

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        #sağanak yağmur
        #istanbul
        #trafik kazası
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