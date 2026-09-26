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        Haberler Gündem Güncel Kadıköy Çizgi Festivali Yoğurtçu Parkı'nda başladı

        Kadıköy Çizgi Festivali Yoğurtçu Parkı'nda başladı

        İstanbul'da Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen "Kadıköy Çizgi Festivali", çizer buluşmaları, sergiler, atölyeler, canlı çizimler ve film gösterimleriyle Yoğurtçu Parkı'nda başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 17:35 Güncelleme:
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        Kadıköy Çizgi Festivali başladı
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        Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen "Kadıköy Çizgi Festivali", çizer buluşmaları, sergiler, atölyeler, canlı çizimler ve film gösterimleriyle başladı.

        Yoğurtçu Parkı'nda yarın akşama kadar devam edecek festivalde, çizgi roman, manga, animasyon ve karikatür alanlarında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Festival kapsamında "Uluslararası Çizgiler" sergisinin yanı sıra Mustafa Delioğlu anısına "Çizgiden Öte: Mustafa Delioğlu" sergisi ve İllüstratörler Platformu seçkisi de sanatseverlerle buluşuyor.

        Her yıl çizgi roman, manga, animasyon ve karikatür meraklılarını farklı kuşaklardan çizerlerle buluşturan festival alanındaki stantlar 13.00-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek, etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

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        #istanbul haberleri
        #Kadıköy Belediyesi
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