Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Arnavutköy Belediyesi, Karadeniz'in dalgalarını enerjiye dönüştüren projeyi tanıttı

        Arnavutköy Belediyesi, Karadeniz'in dalgalarını enerjiye dönüştüren projeyi tanıttı

        İstanbul'un Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli Deniz Dalga Enerjisi Elektrik Üretim Alanı düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı. Yapılan AR-GE çalışmalarıyla 60 kilovat kurulu güce ulaştırılan tesisin yıllık 184 bin kilovatsaat elektrik üretmesi hedefleniyor. Programa katılan İstanbul Milletvekili Seda Gören, projenin yalnızca Arnavutköy için değil, Türkiye'nin enerji geleceği açısından da önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da "Bir sonraki aşamada rüzgar türbinleri ve güneş panellerini de sisteme entegre ederek Karaburun'u yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirildiği örnek bir enerji adasına dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 11:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Karadeniz'in dalgaları Arnavutköy'de enerjiye dönüştü

        Arnavutköy Belediyesi, çevre dostu ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncülük edecek önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli Deniz Dalga Enerjisi Elektrik Üretim Alanı, Karaburun Limanı'nda düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı. Programa İstanbul Milletvekili Seda Gören, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Arnavutköy Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in dalga potansiyelini elektrik enerjisine dönüştüren proje, yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen sistemi sayesinde Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sunmayı amaçlıyor.

        REKLAM

        Yapılan AR-GE çalışmalarıyla 60 kilovat kurulu güce ulaştırılan tesisin yıllık 184 bin kilovatsaat elektrik üretmesi hedefleniyor. Üretilecek enerjiyle Karaburun Sosyal Tesisleri, zabıta hizmet binası, belediye hizmet noktası, Arnavutköy Kahvecisi ve sahil aydınlatmalarının enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması planlanıyor.

        Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy'ün enerji dönüşümünü takip eden değil, öncülük eden belediyelerden biri olmayı hedeflediğini belirterek, "Hedefimiz yalnızca elektrik üretmek değil; yerli ve milli teknolojileri geliştirerek Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sunmaktır. Bir sonraki aşamada rüzgar türbinleri ve güneş panellerini de sisteme entegre ederek Karaburun'u yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirildiği örnek bir enerji adasına dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

        Candaroğlu, "Yeşil Mavi Arnavutköy" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projenin, çevreci ve yerli teknoloji odaklı yeni yatırımlara örnek olacağını belirterek emeği geçen tüm kurumlara, akademisyenlere ve teknik ekiplere teşekkür etti.

        İstanbul Milletvekili Seda Gören ise projenin yalnızca Arnavutköy için değil, Türkiye'nin enerji geleceği açısından da önemli bir yatırım olduğunu söyledi. İklim değişikliğiyle mücadelenin önemine dikkat çeken Gören, Türkiye'nin COP31 İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı süreçte böyle bir projenin hayata geçirilmesinin büyük anlam taşıdığını belirterek, "Bugün sadece bir lansman gerçekleştirmiyoruz. Yıllar sonra bu teknoloji Türkiye'nin farklı noktalarında uygulandığında ilk adımın Arnavutköy'de atıldığı konuşulacak. Karadeniz'in hırçın dalgalarını enerjiye dönüştüren bu vizyoner yatırım ülkemiz adına çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından sistem devreye alınarak deniz dalga enerjisinden üretilen elektrikle Karaburun sahilindeki aydınlatmalar aktif hale getirildi. Daha sonra katılımcılar üretim alanını gezerek sistemin çalışma prensibi hakkında teknik ekiplerden bilgi aldı. Böylece Türkiye'nin ilk yerli ve milli Deniz Dalga Enerjisi Elektrik Üretim Alanı resmen hizmete başlamış oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rize'de vatandaşı ayı kovaladı, o anlar kameraya yansıdı

         Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yanında yavruları da olan ayı bir vatandaşı kovaladı. Vatandaşın kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı. (İHA)

        #istanbul haberleri
        #Arnavutköy Belediyesi
        #deniz dalga enerjisi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Sekizinci çocuğu oldu
        Sekizinci çocuğu oldu
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?