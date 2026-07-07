Kars'ta çocukların ilk uçurtma heyecanı

Kars'ta köydeki çocukların ilk uçurtma heyecanı
Kars'ta köydeki çocuklar, ilk kez uçurtmayı gökyüzüyle buluşturmanın heyecanını yaşadı
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 13:11 Güncelleme:
Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde bir araya gelen çocuklar, hayatlarında ilk kez uçurtma uçurmanın heyecanını yaşadı. Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen çocuklar, uçurtmalarını gökyüzüne yükseltmek için büyük çaba gösterdi.
İlk kez ellerine aldıkları uçurtmaları gökyüzüyle buluşturmanın sevincini yaşayan çocuklar, gün boyunca oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.
Rengarenk uçurtmaların gökyüzünü süslediği etkinliğe katılan çocuklardan İrem Ece Yıldız, "Hayatımda ilk defa uçurtma uçuruyorum. Çok heyecanlıyım ve çok güzel uçuyor. Bütün çocukların uçurtma uçurmasını ve bütün çocukların bir uçurtmaya sahip olmasını çok istiyorum" dedi.
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