Kars'ta çocukların ilk uçurtma heyecanı

Kağıthane'de 9'uncu kattaki evin açık bırakılan penceresinden düşen 1.5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti

İstanbul'da, 35 yaşındaki Orkun G.'nin, 9'uncu kattaki evlerine sineklik takmak için açtığı pencereden düşen 1.5 yaşındaki Doruk Efe G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından oğlunun başında bekleyen anne, çevredekilere, "Oğlum nefes alıyor mu?" diye sorarak sinir krizi geçirdi. ... Daha Fazla Göster İstanbul'da, 35 yaşındaki Orkun G.'nin, 9'uncu kattaki evlerine sineklik takmak için açtığı pencereden düşen 1.5 yaşındaki Doruk Efe G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından oğlunun başında bekleyen anne, çevredekilere, "Oğlum nefes alıyor mu?" diye sorarak sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı (DHA) Daha Az Göster