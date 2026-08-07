Kavgaya kamyonetle daldı! Metrelerce fırlattı!

Adıyaman'da 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Kavgaya kamyonetle dalan saldırganın çarptığı kişi metrelerce sürüklendi.

İHA'nın haberine göre 2 Ağustos tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Mestan Köyü yakınlarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında tartışma çıkmıştı.

Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine sopa, demir çubuklar, tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada 7 kişi darp sonucu yaralanırken 6 kişi gözaltına alındı.

Yaşanan olaydan sonra kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Tarafların birbirine öldüresiye saldırması kameralara saniye saniye yansıdı. Bir kişinin ise kamyonetle kavga yerine dalarak kavga edenlerden birine çarpma anları ise yürekleri ağza getirdi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.