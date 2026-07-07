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        Kayıp üniversiteli ölü bulundu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 18 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra ormanlık alanda ölü bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras, son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 14:05 Güncelleme:
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        Kayıp üniversiteli ölü bulundu
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        Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 35 gündür haber alınamayan ve 18 gündür yürütülen arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan Yeditepe Üniversite Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Duras için cenaze töreni düzenlendi.

        İHA'nın haberine göre Emek Mahallesi Sultantepe Camii'nde öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından Duras’ın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine Duras’ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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