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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de ayakkabı dükkanında şüpheli ölüm

        Kayseri'de ayakkabı dükkanında şüpheli ölüm

        Kayseri'de yakınlarının kendisinden haber alamadığı yaşlı adam, ayakkabı dükkanında ölü bulundu. Yaşlı adamın ölümünü şüpheli olarak değerlendiren ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 00:52 Güncelleme:
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        Ayakkabı dükkanında şüpheli ölüm
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        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki ayakkabı dükkanında kalan M.Ö'ye (73) ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yerde yatan M.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ölümü şüpheli bulunan M.Ö'nün cesedi, incelemenin ardından Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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