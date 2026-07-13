Kayseri'de kaza yapan sürücü kaçmaya çalıştı, çarptığı kişi öldü
Kayseri Tomarza'da kaza yaptıktan sonra aracıyla kaçmaya çalışan sürücünün çarptığı kişi hayatını kaybetti
Giriş: 13 Temmuz 2026 - 06:45 Güncelleme:
Tomarza ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iki aracın karıştığı trafik kazasını gören Faruk Utkan, yardım etmek amacıyla olay yerine gitti.
Bu sırada kazaya karışan sürücülerden biri aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken Utkan'a çarptı. Polisin müdahalesiyle durdurulan aracın sürücüsü gözaltına alındı.
KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre ağır yaralı Faruk Utkan, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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