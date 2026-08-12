Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Kırıkkale'de popülasyonuna karşı doğaya kınalı keklikler salındı

        Kırıkkale'de popülasyonuna karşı doğaya kınalı keklikler salındı

        Kırıkkale'de kene popülasyonunun doğal yollarla azaltılmasına katkı sağlaması amacıyla keklikler doğaya bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 18:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kırıkkale'de kenelere karşı keklikler salındı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Yozgat Keklik Üretim İstasyonu'ndan getirilen kınalı keklikler Kırıkkale'ye ulaştırıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce Yahşihan ilçesinde düzenlenen programa Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Yahşihan Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman ve DKMP Müdürü Bahadır Gürleyik katıldı.

        Programda kafeslerin kapaklarını açan Vali Sarıibrahim ve beraberindekiler, keklikleri doğal yaşam alanına bıraktı. Sarıibrahim, "Biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önemli bir çalışma; ilimize, üreticilerimize ve doğal hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        Bölgedeki keklik popülasyonunun artırılması, türün devamlılığının sağlanması ve doğal dengenin korunmasının hedeflendiği çalışmada, kekliklerin beslenme alışkanlıkları sayesinde kene ve benzeri zararlıların popülasyonunun azaltılmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

        Kırıkkale'de 2003 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 20 bin 625 keklik doğaya salındı. 2026 yılında bırakılan 400 kınalı keklikle birlikte son 23 yıldaki toplam sayı 21 bin 25'e yükseldi.

        Kekliklerin salındığı bölge, yaban hayatı popülasyonunun güçlendirilmesi ve sağlıklı bireylerin çoğalmasının sağlanması amacıyla en az 3 yıl boyunca ava kapalı tutulacağı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kırıkkale Haberleri
        #kınalı keklik
        #kene
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe, Lukaku transferini resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Lukaku transferini resmen açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı
        Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı
        Beşiktaş, Vlahovic'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Vlahovic'i KAP'a bildirdi!
        "İran'da enflasyon yüzde 300"
        "İran'da enflasyon yüzde 300"
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Makedonya'da toprağa verildi
        Makedonya'da toprağa verildi
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Bugün Ne Oldu? 12 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Ağustos 2026 haberleri
        Devler Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere!
        Devler Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        İkinci bebek geliyor
        İkinci bebek geliyor
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray gelirde fark attı