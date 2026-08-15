Kırıkkale'de otomobil devrildi: Genç kız öldü, 2 genç ağır yaralı
Kırıkkale'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, direğe çarparak şarampole devrildi. Feci kazada genç kız hayatını kaybetti, 2 genç ağır yaralandı
Giriş: 15 Ağustos 2026 - 05:24 Güncelleme:
Kırıkkale'de Y.İ.T. (19) idaresindeki otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Kimeski Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki telefon direğine çarparak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ, 2 GENCİN DURUMU AĞIR
AA'nın haberine göre, kazada araçta bulunan Ceren Albayrak (17), olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü ile yolcu Y.U. (16) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken ekipler kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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