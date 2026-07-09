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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırklareli'nde eski koca dehşeti! Anne öldü, çocuk yaralandı

        Kırklareli'nde eski koca dehşeti! Anne öldü, çocuk yaralandı

        Kırklareli'nde eski eşi tarafından vurulan genç kadın hayatını kaybetti, 4 yaşındaki kızı ise yaralandı. Ekipler, cani kocanın yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 01:05 Güncelleme:
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        Eski koca dehşeti! Anne öldü, çocuk yaralandı

        Kırklareli'nde Çisem Çalkantı (26) ile 4 yaşındaki kızı Ö.N.K, Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki çocuk parkında oturdukları sırada bir süre önce boşandığı eşi Y.K. ile karşılaştı.

        Şüpheli Y.K, belinden çıkardığı silahla eski eşi ile kızına ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın ile kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        AĞIR YARALI ANNE KURTARILAMADI

        AA'nın haberine göre; yaralı anne tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kızı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

        Kırklareli Cumhuriyet Savcısı ve İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri bölgede incelemeler yaptı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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