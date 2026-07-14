Kız meselesinde 12 kurşun!
İstanbul Şişli'de iki kız meselesi yüzünden eski ve yeni sevgililer arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştü. SHOW HABER eski sevgilinin 12 kurşunla öldürüldüğü o anın kamera görüntülerine ulaştı
Giriş: 14 Temmuz 2026 - 19:53 Güncelleme:
Şişli’de bir iş yerinde iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Doğuş Cebeci, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet 12 kurşunla ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Cebeci hayatını kaybederken, Emre Ş. bacağından yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Show Haber eski sevgilinin 12 kurşunla öldürüldüğü o anın kamera görüntülerine ulaştı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Doğuş Cebeci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.
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