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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de "kız kaçırma" kavgası: 5 yaralı

        Kocaeli'de "kız kaçırma" kavgası: 5 yaralı

        Kocaeli Derince'de "kız kaçırma" nedeniyle husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 04:25 Güncelleme:
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        Kocaeli'de "kız kaçırma" kavgası: 5 yaralı

        Derince ilçesi Mersincik Mahallesi Hayat Caddesi'nde "kız kaçırma" nedeniyle husumetli iki aile arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar arasında araçlarla kovalamaca yaşandı. Bu sırada park halindeki bir otomobile çarpan aracın durmasıyla taraflar araçlarından inerek birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

        AA'nın haberine göre, kavgada söz konusu ailelerden 4 kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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