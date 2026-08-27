Kocaeli'de "kız kaçırma" kavgası: 5 yaralı

Derince ilçesi Mersincik Mahallesi Hayat Caddesi'nde "kız kaçırma" nedeniyle husumetli iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar arasında araçlarla kovalamaca yaşandı. Bu sırada park halindeki bir otomobile çarpan aracın durmasıyla taraflar araçlarından inerek birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

AA'nın haberine göre, kavgada söz konusu ailelerden 4 kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

REKLAM

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.