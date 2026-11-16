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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç kaza! Helezon makinesine düştü!

        Korkunç kaza! Helezon makinesine düştü!

        Osmaniye'de korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda, çalıştığı yem fabrikasında dengesini kaybederek helezon makinesine düşen İbrahim Arıcı hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 13:00 Güncelleme:
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        Korkunç kaza! Helezon makinesine düştü!

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalıştığı yem fabrikasında dengesini kaybederek helezon makinesine düşen İbrahim Arıcı (28), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam ilçeye bağlı Yukarıbozkuyu köyünde meydana geldi. Yem fabrikasında işçi olarak çalışan İbrahim Arıcı, dengesini kaybederek helezon makinesine düştü.

        İş arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arıcı, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Arıcı'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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