Gaziantep'te olay, sabah saatlerinde Sinan Mahallesi’ndeki bir çiftlikte meydana geldi. F.O. (24) ile ağabeyi Fuat Orhan (26) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

AĞABEYİ AĞIR YARALANDI

Arbede sırasında F.O., üzerinde bulundurduğu tabancayla ağabeyine 14 el ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği ağabey ağır yaralandı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

İlk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Fuat Orhan, kurtarılamadı. Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen ağabeyin cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından Nizip ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaçan F.O. ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.