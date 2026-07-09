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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kardeşten ağabeye 14 kurşun!

        Kardeşten ağabeye 14 kurşun!

        Gaziantep'te, 24 yaşındaki tartıştığı kardeşi F.O. tarafından tabancayla vurulan 26 yaşındaki Fuat Orhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Arbede sırasında F.O.'nun, üzerinde bulundurduğu tabancayla ağabeyine 14 el ateş açtığı belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 15:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kardeşten ağabeye 14 kurşun!

        Gaziantep'te olay, sabah saatlerinde Sinan Mahallesi’ndeki bir çiftlikte meydana geldi. F.O. (24) ile ağabeyi Fuat Orhan (26) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        AĞABEYİ AĞIR YARALANDI

        Arbede sırasında F.O., üzerinde bulundurduğu tabancayla ağabeyine 14 el ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği ağabey ağır yaralandı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İlk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Fuat Orhan, kurtarılamadı. Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen ağabeyin cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından Nizip ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Kaçan F.O. ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.

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