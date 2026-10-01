Korkutan görüntü! ATV ile drift ve makas!

Bursa'da bir kişi, ATV ile drift ve makas attı. Korku dolu anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, merkez Nilüfer ilçesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen ATV, akan trafikte bir anda makas ve drift atmaya başladı. Karşı yönden gelen araçların korna ve selektörlü ikazlarına kulak asmayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.

Tehlikeli anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.