Bitlis'in Ahlat ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin bilimsel çalışmalarla ele alınması ve gelecek nesillere kalıcı kaynaklar bırakılması amacıyla kurulması planlanan enstitü için ilk istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez'in başkanlığını üstleneceği enstitünün koordinatörlüğünü Faruk Çaman, müdürlüğünü İsmail Yurttaş, müdür yardımcılığını ise Mahmut Akbaş yürütecek. Enstitünün sekreterlik görevlerini Necati Aktekin ve Emrah Subaşı üstlenecek.

Kurulacak enstitünün danışma ve uzman heyetinde Ahlatlı araştırmacılar, yazarlar, tarihçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, fotoğraf sanatçıları ve yerel basın mensuplarının yer alması planlanıyor. Bu kapsamda geniş katılımlı uzman grubu, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez başkanlığında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

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Toplantının açılış konuşmasını yapan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, enstitünün temel amacının Ahlat'ın tarihi, kültürel ve sosyal değerlerini bilimsel çalışmalarla kayıt altına almak ve arşivlemek olduğunu söyledi.

Ahlat'ın geçmişten günümüze sahip olduğu zengin mirasın gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini belirten Gülmez, "Amacımız Ahlat için gayret gösteren, alanında uzman her görüşten kişilerin bir araya gelerek tek vücut halinde Ahlat yararına çalışmaları planlamak. Biz Ahlat’ın geleceğini konuşmuyoruz. Geleceğin Ahlat’ını beraber inşa ediyoruz" dedi.

"Kubbetü'l İslam Ahlat Enstitüsü" Müdürü İsmail Yurttaş da Ahlat'a gönül vermiş, alanında uzman kişilerle birlikte önemli çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini ifade etti. Enstitünün Ahlat'ın tarihi ve kültürel mirasının korunması ve bilimsel anlamda kayıt altına alınmasına katkı sunacağını belirten Yurttaş, enstitü bünyesinde görev almak ve çalışmalara katkı sunmak isteyen alanında uzman herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

Toplantıda, kurulması planlanan enstitünün çalışma esasları, hedefleri ve önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritası ele alındı. Katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirildiği toplantıda, Ahlat’ın tarihi ve kültürel mirasına yönelik yapılabilecek çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan "Kubbetü'l İslam Ahlat Enstitüsü" bünyesinde yapılması planlanan ilk çalışmalardan birinin, Ahlat'ı geçmişten günümüze her yönüyle ele alan kapsamlı bir basılı külliyat hazırlamak olduğu belirtildi.

Hazırlanması planlanan külliyat ile Ahlat'ın tarihi, kültürel, sosyal, bilimsel ve yerel değerlerinin bir bütün halinde kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. İstişareler ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplantı sona ererken, "Kubbetü'l İslam Ahlat Enstitüsü"nün resmi kuruluş sürecinin önümüzdeki günlerde başlatılacağı bildirildi.

Enstitünün kuruluşunun ardından daha geniş katılımlı bir toplantı düzenlenerek çalışma gruplarının oluşturulması ve projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.