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        Haberler Gündem "Küçük trans çocuklara örnek olacağız" paylaşımlarına soruşturma

        "Küçük trans çocuklara örnek olacağız" paylaşımlarına soruşturma

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformlarındaki "Küçük trans çocuklara örnek olacağız" başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 02:50 Güncelleme:
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        "Küçük trans çocuklara örnek olacağız" paylaşımlarına soruşturma

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu videoyu hazırlayıp sosyal medya hesabından yayımlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        AA'nın haberine göre, açıklamada, "Bu kapsamda, soruşturma toplumumuzun örfüne, ahlaki ve etik değerlerine saldırı içeren, çocuklarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyici nitelikte olduğu değerlendirilen söz konusu videoyu hazırlayan ve yayınlayan şüphelilerin ve ilgili sosyal medya hesaplarının tespiti ile 'CHAKMA @grupchakma' isimli Instagram hesabı ve hesap sahibinin belirlenmesi amacıyla kapsamlı ve etkin bir şekilde yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Ceza mevzuatı kapsamında gerekli tedbirlerin alınması, erişimin engellenmesi ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesine yönelik sürecin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

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        #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
        #haberler
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