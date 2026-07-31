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        Haberler Gündem Çevre Kuraklık riskleri "TAKİS" ile anlık takip edilecek

        Kuraklık riskleri "TAKİS" ile anlık takip edilecek

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda geliştirilen Tarımsal Kuraklık İzleme Sistemi'nin (TAKİS) hizmete açılmasıyla kuraklık riskleri dijital ortamda anlık takip edilebilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 14:27 Güncelleme:
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        Kuraklık risklerine dijital takip: TAKİS

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda geliştirilen Tarımsal Kuraklık İzleme Sistemi'nin (TAKİS) hizmete sunuldu. Sistemle meteorolojik veriler, su kaynaklarına ilişkin göstergeler ve fenolojik gözlemler tek platformda toplanacak.

        TAKİS ile il ve ilçe düzeyinde tarımsal kuraklığın izlenmesi, analiz edilmesi ve risk değerlendirmesinin etkin şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Tarımsal kuraklığın izlenmesi ve yönetiminde dijital dönüşüm güçlendirilirken iklim değişikliğine uyum çalışmalarının desteklenmesi, kuraklık risklerinin erken tespit edilmesi, gerekli tedbirlerin zamanında alınması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi planlanıyor.

        SAHA TESPİTLERİ DİJİTAL ORTAMDA KAYIT ALTINA ALINACAK

        Sistem sayesinde il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen fenolojik gözlemler ile kuraklığa ilişkin saha tespitleri dijital ortamda kayıt altına alınacak, veri girişi, kontrol ve onay süreçleri elektronik ortamda yürütülecek.

        Böylece, ülke genelinde tarımsal kuraklığa ilişkin güncel veriler anlık izlenebilecek, kuraklık riskleri etkin şekilde değerlendirilebilecek. Karar vericilere de hızlı, güvenilir ve bütüncül veri akışı sağlanacak. Ayrıca, izleme, raporlama ve değerlendirme süreçlerinin daha etkin, hızlı ve veri odaklı yapıya kavuşması amaçlanıyor.

        Öte yandan, sistemin ülke genelinde etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla 27–28 Temmuz'da çevrim içi eğitim programları da düzenlendi. Eğitimlere 81 il ve 922 ilçede görev yapan yaklaşık 2 bin 100 teknik personel katıldı.

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        #tarımsal kuraklık izleme sistemi
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