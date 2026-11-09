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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da minibüs 3 araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        Kütahya'da minibüs 3 araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        Kütahya'da minibüs, ara sokaktan çıkan otomobile ve park halindeki 2 araca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 06:58 Güncelleme:
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        Kütahya'da minibüs 3 araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi'nde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki minibüs, ara sokaktan caddeye çıkan Bahadır Gülmez yönetimindeki otomobil ile park halindeki bir otomobile ve kamyona çarptı.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

        Kazada araçtan yola fırlayan otomobil sürücüsü Gülmez ile A.Ö, V.Ö, Y.K. ve Z.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. DHA'nın haberine göre, kazada ağır yaralanan Gülmez hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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