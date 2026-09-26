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        Haberler Gündem Kütahya Tavşanlı’da tezgâha çıkan dev balık saatler içinde tükendi

        Kütahya Tavşanlı’da tezgâha çıkan dev balık saatler içinde tükendi

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde balık pazarına getirilen 160 kilogram ağırlığındaki dev orkinos, vatandaşların ilgisini çekti. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki balık, kısa sürede alıcı buldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 18:52 Güncelleme:
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        Hamsi beklerken orkinos geldi
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        Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde balık pazarında tezgâha çıkarılan 160 kilogram ağırlığındaki dev orkinos balığı, vatandaşların ilgi odağı oldu.

        Denize kıyısı bulunmayan ilçeye günlük taze deniz ürünleri ulaştıran balık pazarı esnafı, bu kez nadir görülen büyüklükte bir orkinosu müşterilerin beğenisine sundu.

        Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki dev balığın, hamsi avı sırasında balıkçı ağlarına takıldığı öğrenildi. Balık pazarına getirildiği andan itibaren vatandaşların dikkatini çeken orkinos, özellikle hayatlarında ilk kez bu büyüklükte bir balık görenlerin şaşkınlığına neden oldu.

        160 KİLOLUK ORKİNOS SAATLER İÇİNDE TÜKENDİ

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        Balık satıcısı İsmail Şen, dev orkinosun ilçeye nadiren ulaştığını belirterek, “Dev orkinos hamsi ağlarına takılarak geldi. Bu büyüklükte balıklar ilçemize nadiren ulaşıyor. Orkinos, besin değeri yüksek bir balık” dedi.

        Şen, balığın kilosunun 350 TL’den satışa sunulduğunu ve vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduklarını ifade etti.

        Balık pazarında renkli görüntülerin yaşandığı günde, esnaf tarafından mangalda pişirilen balıklar müşterilere ikram edildi. Tezgâhta sergilenen dev orkinos, gün sona ermeden tamamen satıldı.

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        #Kütahya
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