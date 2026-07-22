Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Maltepe'de denizde facia! 1 gün sonra acı haber!

        Maltepe'de denizde facia! 1 gün sonra acı haber!

        İstanbul Maltepe'de denizde facia yaşandı. Olayda arkadaşlarıyla sahile gelen 18 yaşındaki Harun Baran serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Baran, 1 gün sonra yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 09:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Maltepe'de denizde facia! 1 gün sonra acı haber!

        İstanbul Maltepe'de arkadaşlarıyla sahile gelen Harun Baran (18) serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Baran, 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Baran, memleketi Van'da toprağa verilecek.

        DHA'nın haberine göre olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Sahili'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, Tekirdağ Çorlu'dan İstanbul'a 3 arkadaşının yanına gelen Harun Baran, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Baran'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan Harun Baran, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        REKLAM

        1 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Harun Baran, dün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baran'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        CENAZESİ TESLİM ALINDI

        Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Harun Baran'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Baran'ın memleketi Van'da toprağa verileceği öğrenildi.

        "KAFASINA GÖRE 'BEN DENİZE GİRECEĞİM, YÜZMEYİ BİLİYORUM' DEMİŞ"

        Harun Baran'ın akrabası Muhammed Kamer, Sahilde gezerken yüzme bildiğini denize atlayacağını söylemiş. Ama orada pek denize girilmiyor, atlamış ve boğulmuş. Maltepe Küçükyalı'da daha önce de çok boğulmalar oluyormuş. Baktım araştırdım. Kafasına göre 'Ben denize gireceğim, yüzmeyi biliyorum' demiş, atladığı gibi gitmiş dedi.

        "HEMEN MÜDAHALE EDECEK BİRİLERİ VARMIŞ AMA KİMSE CESARET EDEMEMİŞ"

        Kamer, Boğulduğu yer çok derin. İnsanlar giriyor ama açılamıyor. Yavaşça taşların yanında yüzmüş. Direkt atlayınca artık geri dönüş olmamış. Orada hemen müdahale edecek birileri varmış ama kimse cesaret edememiş. 2-3 motorcu arkadaş yardım etmiş. 5 dakika içinde de çıkarmışlar. Doktorlar kalp masajı yapmışlar geri döndürmüşler, ama doktor orada beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemişti. Hastaneye götürdüler, geri dönemedi. Dün, saat 12.00'da vefat etti ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de DEM Parti'yi ziyaret etti (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Fenerbahçe avantajı kaptı!
        Fenerbahçe avantajı kaptı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kardeşini mezarı başında andı
        Kardeşini mezarı başında andı
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne oldu?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne oldu?
        İsmail Kartal'dan yabancı kuralı açıklaması!
        İsmail Kartal'dan yabancı kuralı açıklaması!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bakanlık'tan Rojin Kabaiş açıklaması
        Bakanlık'tan Rojin Kabaiş açıklaması
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Umut veren oyun, eksik kalan skor!"
        "Umut veren oyun, eksik kalan skor!"
        Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?
        Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        DOA'da toplu iade açıklaması
        DOA'da toplu iade açıklaması
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?