Maltepe'de denizde facia! 1 gün sonra acı haber!

İstanbul Maltepe'de arkadaşlarıyla sahile gelen Harun Baran (18) serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Baran, 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Baran, memleketi Van'da toprağa verilecek.

DHA'nın haberine göre olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Sahili'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Tekirdağ Çorlu'dan İstanbul'a 3 arkadaşının yanına gelen Harun Baran, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Baran'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan Harun Baran, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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1 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Harun Baran, dün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baran'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZESİ TESLİM ALINDI

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Harun Baran'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Baran'ın memleketi Van'da toprağa verileceği öğrenildi.

"KAFASINA GÖRE 'BEN DENİZE GİRECEĞİM, YÜZMEYİ BİLİYORUM' DEMİŞ"

Harun Baran'ın akrabası Muhammed Kamer, Sahilde gezerken yüzme bildiğini denize atlayacağını söylemiş. Ama orada pek denize girilmiyor, atlamış ve boğulmuş. Maltepe Küçükyalı'da daha önce de çok boğulmalar oluyormuş. Baktım araştırdım. Kafasına göre 'Ben denize gireceğim, yüzmeyi biliyorum' demiş, atladığı gibi gitmiş dedi.

"HEMEN MÜDAHALE EDECEK BİRİLERİ VARMIŞ AMA KİMSE CESARET EDEMEMİŞ"

Kamer, Boğulduğu yer çok derin. İnsanlar giriyor ama açılamıyor. Yavaşça taşların yanında yüzmüş. Direkt atlayınca artık geri dönüş olmamış. Orada hemen müdahale edecek birileri varmış ama kimse cesaret edememiş. 2-3 motorcu arkadaş yardım etmiş. 5 dakika içinde de çıkarmışlar. Doktorlar kalp masajı yapmışlar geri döndürmüşler, ama doktor orada beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemişti. Hastaneye götürdüler, geri dönemedi. Dün, saat 12.00'da vefat etti ifadelerini kullandı.