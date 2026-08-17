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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da 4 araçlık zincirleme kaza: 7 yaralı

        Manisa'da 4 araçlık zincirleme kaza: 7 yaralı

        Manisa Kula'da yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 01:02 Güncelleme:
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        Manisa'da 4 araçlık zincirleme kaza: 7 yaralı

        Kaza, dün saat 19.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Dereköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

        Harun A. (44) idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yönde seyir halinde olan Büşra D. (30) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından İlyas G. (35) idaresindeki otomobil de kazaya karışan araçlara çarptı. Aynı istikamette ilerleyen Bayram Y. (56) yönetimindeki sebze ve meyve yüklü kamyonet ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sonrası sebze ve meyveler yolsa saçıldı.

        7 KİŞİ YARALANDI

        Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri Harun A. ve İlyas G. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Dilek A. (39), Bilal Kerim A. (11), Selma G. (29), Mahmut G. (4) ve kamyonet sürücüsü Bayram Y. yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım durdu. Ekiplerin kaza yapan araçları yoldan kaldırması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik yaklaşık 3,5 saat sonra yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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