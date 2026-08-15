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        Haberler Gündem Manisa’nın Akhisar ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Manisa’nın Akhisar ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Manisa'nın Akhisar ilçesi Yeğenoba Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 2 uçak, 5 helikopter ve çok sayıda kara aracıyla müdahale ediliyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 19:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Akhisar'da orman yangını çıktı

        Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Saat 17.16 sıralarında başlayan yangına ilk müdahale 17.25’te yapıldı.

        HAVA VE KARA ARAÇLARI SEVK EDİLDİ

        İhbarın ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale ediliyor.

        Ekiplerin, alevleri kontrol altına almak ve yangının daha geniş bir ormanlık alana yayılmasını önlemek için çalışmaları sürüyor.

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        #Akhisar
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