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        Haberler Gündem Mardin Kızıltepe’de damadının evini bastığı iddia edilen Cevheroğlu gözaltında

        Mardin Kızıltepe’de damadının evini bastığı iddia edilen Cevheroğlu gözaltında

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu, eşiyle sorun yaşayan damadı Muhammed Nakşioğlu'nun evini yaklaşık 20 kişilik grupla basıp darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 17:38 Güncelleme:
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        İlçe başkanına ev baskını gözaltısı

        Mardin’in Kızıltepe ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu, damadı Muhammed Nakşioğlu’nun evini yaklaşık 20 kişilik grupla bastığı ve Nakşioğlu’nun darbedildiği iddiasıyla gözaltına alındı.

        20 KİŞİLİK GRUPLA EVE GELDİLER

        Olay, 13 Ağustos’ta Kızıltepe’nin Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle sorun yaşayan Muhammed Nakşioğlu’nun evine kayınpederi Fahrettin Cevheroğlu, çocukları ve akrabalarından oluşan yaklaşık 20 kişilik grupla geldi.

        Çıkan tartışmanın ardından Nakşioğlu’nun darbedildiği öne sürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde grubun demir kapıdan atlayarak evin avlusuna girdiği ve Nakşioğlu’nun darbedildiği anlar yer aldı.

        GÖRÜNTÜLERLE ŞİKÂYETÇİ OLDU

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Nakşioğlu, tedavisinin ardından darp raporu aldı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle polis merkezine giden Nakşioğlu, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

        Başlatılan soruşturma kapsamında İYİ Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu gözaltına alındı.

        “ÖNCE TEHDİT, SONRA DARBETTİLER”

        Olay gününü anlatan Nakşioğlu, kayınpederinin kendisine ve ailesine yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdü. Nakşioğlu, “Sonrasında bahçe kapısının üzerinden atladılar ve bana saldırmaya başladılar” dedi.

        Adli raporunda yaralarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğunun belirtildiğini söyleyen Nakşioğlu, kendisi ve ailesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

        Cevheroğlu’nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        #Fahrettin Cevheroğlu
        #mardin
        #haberler
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