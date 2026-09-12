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        Haberler Gündem Politika Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü YENİ Parti’ye katılacak

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü YENİ Parti’ye katılacak

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılma kararı aldı. Ünlü'nün partiye katılımı dolayısıyla yarın YENİ Parti Marmaris İlçe Başkanlığı'nda tören düzenlenecek

        Kaynak
        anka
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 00:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Marmaris Belediye Başkanı, YENİ Parti'ye katılacak

        Muğla’da CHP’den istifa ederek Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti’ye geçen belediye başkanlarına bir yenisi daha eklenecek.

        Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan’ın ardından Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de YENİ Parti’ye katılacak.

        YENİ Parti Muğla İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ünlü’nün partiye katılımı dolayısıyla 12 Eylül Cumartesi günü YENİ Parti Marmaris İlçe Başkanlığı’nda tören düzenlenecek.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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