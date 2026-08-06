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        "Matematiğin yıldızları" Singapur'daki olimpiyatlarda 16 ödül kazandı

        Bursa'daki Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesinin ortaokul bölümünde eğitim gören öğrenciler, Asya'nın en prestijli yarışmalarından Singapur Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda 1 altın, 2 gümüş, 8 bronz ve 5 mansiyon olmak üzere 16 ödül kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 09:47 Güncelleme:
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        "Matematiğin yıldızları" Singapur'daki olimpiyatlarda 16 ödül kazandı

        Nilüfer ilçesinde 678 öğrenci ve 78 öğretmeni bulunan okulda, öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, onları İngilizce matematiğe yönlendirmek amacıyla "Matematik Olimpiyatları Kulübü" kuruldu.

        Kulübün öğrencileri, haftanın belirli gün ve saatlerinde farklı ülkelerdeki matematik müfredatına göre eğitim görmeye başladı.

        Lisenin ortaokul bölümünde eğitim gören öğrencilerden 12'si, Asya'nın en büyük matematik yarışmalarından Singapur Uluslararası Matematik Olimpiyatları'na (SIMOC) katıldı.

        Öğrenciler, 40 ülkeden 2 bin 287 öğrencinin katıldığı yarışmada 1 altın, 2 gümüş, 8 bronz madalya ve 5 mansiyon ödülü kazandı.

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        "BU SÜREÇTE ÖĞRENCİLERİMİZ ELLERİNDEN GELENİ YAPTI"

        Okulun matematik öğretmeni Ebru Ceyhan, AA muhabirine, öğrencileriyle 1 yıldır bu organizasyona hazırlandıklarını söyledi.

        Öğrencilerin zorlu yarışmada güzel dereceler elde ettiğini belirten Ceyhan, "Analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin sorulduğu soruların yanı sıra uluslararası takım oyunlarının oynandığı bir organizasyon" dedi.

        Ceyhan, öğrencilerin 3 farklı kategoride yarıştığını anlatarak, şunları kaydetti: "Biri yazılı sınav. Yıl içerisinde yaptığımız çalışmaların sonucunu gördükleri, problem çözme becerilerinin olduğu, kendi seviyelerinden daha üst düzeyde sorular çözdükleri yazılı bir sınav. Diğer ikisi ise takım oyunu. Farklı ülkelerden öğrencilerle eşleşme yapılarak Singapur'a özgü oyunların oynandığı bir oyundu. Bu maraton yaklaşık 10 saat sürdü. Bu süreçte öğrencilerimiz ellerinden geleni yaptı."

        Yarışmada elde ettikleri başarıdan dolayı gururlu olduklarını söyleyen Ebru Ceyhan, "Elimiz dolu bir şekilde bayrağımızı gururlandırarak Türkiye'mize dönüş sağladık. Bir öğretmen olarak öğrencilerimizin bu başarısını Singapur'da görmek, bayrağımızı orada dalgalandırmak benim için çok kıymetliydi" ifadesini kullandı.

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        Ceyhan, 1 yıl yoğun tempoyla çalışmanın karşılığını aldıklarını dile getirerek, "Bu madalyaların arkasında emek, disiplin, özveri ve büyük bir çalışma var. Bu öğrenciler sadece bir madalya değil, farklı kültürleri tanıma, özgüvenlerini artırma, ayrıca dünya vatandaşı olma yolunda da yol katetmiş olduklarını düşünüyorum." diye konuştu.

        "YARIŞMALARA KATILIP ÜLKEM İÇİN HAYIRLI İŞLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

        Organizasyonda 1 altın ve 1 bronz madalya kazanan 7. sınıf öğrencisi Kimya Meyra Avcı da en çok matematik dersini sevdiğini anlattı.

        Matematik dersinde çok eğlendiğini dile getiren Avcı, şöyle konuştu: "Singapur'daki yarışma iyi geçti. Altın madalya almak beni gururlandırdı. Bundan sonra da yarışmalara katılıp ülkem için hayırlı işler yapmaya devam edeceğim. Yarışmaya katılmama destek olan MÜSİAD ailesine teşekkür ederim."

        Öğrencilerden Yiğit Ali Dağdelen de bu tür yarışmalara katılmaya devam edeceğini belirterek, "3 farklı kategoride bronz madalya kazandım. Mutluluktan havaya uçtum. Ailem de çok mutlu oldu" dedi.

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