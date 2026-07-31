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        Nusaybin'de mayınlı sınır hattında anız yangını

        Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki mayınlı sınır hattında çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgede itfaiyenin müdahalesi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        Mayınlı sınır hattında anız yangını

        Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki mayınlı sınır hattında çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yoğun duman İpekyolu'nda görüş mesafesini düşürürken, itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

        DHA'nın haberine göre Nusaybin ilçesine bağlı Durakbaşı Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpekyolu'na yakın, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki mayınlı sınır bölgesinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, sınır hattında geniş bir alanı etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, mayınlı arazi nedeniyle güvenli noktalardan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

        Yangın nedeniyle yükselen yoğun dumanla görüş mesafesi düştü. Sürücüler ilerlemekte güçlük yaşarken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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