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        Haberler Gündem Çevre Mersin sahillerindeki yuvalardan ilk yavrular denizle buluştu

        Mersin sahillerindeki yuvalardan ilk yavrular denizle buluştu

        Nesli tehlike altında bulunduğu için ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altında olan yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından Mersin sahillerinde, bu sezonun ilk yavruları yumurtadan çıkarak Akdeniz'le buluşmaya başladı. Dr. Mahmut Ergene, deniz kaplumbağaları için yılın en önemli döneminin başladığını belirterek, "Vatandaşlarımızdan ricamız, gece kumsalda ışık kullanmamaları, yavruları kaplumbağa gördüğünde elle denize taşımamaları lazım" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 10:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mersin'de ilk yavrular denize ulaştı

        Mersin'in Mezitli, Erdemli, Silifke, Anamur ve Akdeniz ilçelerindeki kumsallarda yuvalayan yeşil deniz kaplumbağaları, mayıs ayında başlayan yuvalama döneminin ardından kuluçka sürecini tamamlayan ilk yavrularını vermeye başladı. Kumların altından çıkan yavrular, doğal içgüdüleriyle yönlerini Akdeniz'e çevirerek yaşamlarının ilk ve en zorlu yolculuğuna çıktı.

        Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen izleme çalışmaları kapsamında, Mezitli ilçesindeki Davultepe sahilinde sezonun ilk yavru çıkışları görüntülendi. Kumların altından tek tek yüzeye çıkan yavru kaplumbağalar, denize ulaşarak yaşam mücadelesine ilk adımlarını attı.

        Ekipler, yavru çıkışının tamamlandığı yuvalarda kontrol çalışması yaptı. Yuvaları dikkatlice açarak içeride kalan yumurta kabukları ile çıkmayan yumurtaları inceledi ve yuvaların verimliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene, deniz kaplumbağaları için yılın en önemli döneminin başladığını belirterek, "Deniz kaplumbağaları için en heyecan verici dönem başlamış durumda. Yaklaşık 2 ay önce, ana deniz kaplumbağalarının kumsala bıraktığı yumurtalardan yavrular çıkmaya başladı. Yavruların güvenle denize ulaşabilmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Tabii bu çabayı gösterirken, bilimsel yöntemler ışığında, doğal sürece hiçbir müdahale etmeden sadece milyonlarca yıldır süregelen yaşam döngülerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz" dedi.

        Deniz kaplumbağalarının yaşam mücadelesinde karşılaştığı en önemli sorunlara da değinen Ergene, "Deniz kaplumbağaları için en büyük engellerden bazıları, kumsala bırakılan katı atıklar, kumsaldaki araç izleri, kontrolsüz insan faaliyetleri ve iklim değişikliği. Bu çabaları en aza indirmek için elimizden gelen özeni gösteriyoruz arkadaşlarımızla beraber. Her yıl olduğu gibi bu yılda güvenli bir şekilde kaplumbağalarımız denize ulaşmakta. Denize ulaşan her bir bireyi sadece kaplumbağa olarak görmemek lazım, hem Akdeniz'in biyozenginliği için, hem ekosistem için, sağlıklı denizler ve deniz çayırları için atılan bir adım olarak görmekteyiz" diye konuştu.

        Bu yıl yaşanan fırtına ve sel nedeniyle bazı yuvaların zarar gördüğünü belirten Ergene, vatandaşlara özellikle gece saatlerinde kumsallarda dikkatli olunması çağrısında bulundu. Ergene, "Yaşanan fırtına ve sel felaketinden dolayı bazı yuvalarımız deniz suyuyla ıslandı, denizin altında kaldı. Vatandaşlarımızdan ricamız, gece kumsalda ışık kullanmamaları, yavruları kaplumbağa gördüğünde elle denize taşımamaları lazım. Çünkü kaplumbağalar için en önemli noktalardan biri yuvadan çıkıp denize ulaşırken karınlarının altında bulunan besin keselerinin kokularını kumsala bırakarak denize ulaşmakta ve bu şekilde avcılara yem olmaktan kurtulmaktadır" şeklinde konuştu.

        Kumsalların temiz tutulmasının yavru deniz kaplumbağalarının yaşam şansını artırdığını vurgulayan Ergene, "Ayrıca kaplumbağaların sağlıklı bir şekilde denize ulaşabilmesi için kumsal temizliği çok büyük önem teşkil etmektedir. Bu konuda da hem çevre halkı sakinlerimiz, hem de yabancı vatandaşlarımız gerekli özeni göstermektedir" ifadelerini kullandı.

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        #yeşil deniz kaplumbağası
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