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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli: Hayırlı uğurlu olsun

        MHP lideri Bahçeli: Hayırlı uğurlu olsun

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından "Hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 03:28 Güncelleme:
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        "Hayırlı uğurlu olsun"
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        Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda 467 oy ile kabul edildi. Meclis çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, teklifin kabul edilmesi hakkında "Hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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