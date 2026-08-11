MHP lideri Bahçeli: Hayırlı uğurlu olsun
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından "Hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı
Giriş: 11 Ağustos 2026 - 03:28 Güncelleme:
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda 467 oy ile kabul edildi. Meclis çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, teklifin kabul edilmesi hakkında "Hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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