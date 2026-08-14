Minibüs traktöre çarptı! 2 kişi öldü!
Diyarbakır'da meydana gelen bir kazada facia yaşandı. Olayda yolcu minibüsü, kavun yüklü traktöre çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yolcu minibüsünün, kavun yüklü traktöre arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Çınar kara yolu, kırsal Beşpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
İ.U. yönetimindeki yolcu minibüsü, aynı yöne giden N.B.’nin kullandığı kavun yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle yola savrulan kavunların temizlenmesi için çalışma yapılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.