Motosiklet araca çarptı! 2 can kaybı!

Karaman’da kontrolden çıkan motosikletin önce kaldırıma ardından park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre kaza, saat 03.30 sıralarında Yenimahalle Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma, daha sonra park halindeki araca çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikletten savrulan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle Zeytin Dalı Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden 20’li yaşlardaki isimleri henüz öğrenilemeyen 2 gencin cansız bedeni, cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden gençlerin ayakkabıları dikkatlerden kaçmadı. 2 gencin üzerinden kimlik çıkmadı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.