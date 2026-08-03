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        Motosiklet üzerinde motosiklet taşıdılar!

        Gaziantep'te akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. Kentte 2 kişi, motosiklet üzerinde motosiklet taşıdı. Trafikte tehlike saçan o anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 09:37 Güncelleme:
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        Motosiklet üzerinde motosiklet taşıdılar!

        Gaziantep'te kimliği belirsiz 2 kişi, motosiklet üzerinde motosiklet taşıdı. Trafikte tehlike saçan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İHA'nın haberine göre ilginç anlar Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde kaydedildi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi, motosikletin üzerine bir motosiklet yükleyerek hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer insanların güvenliğini tehlikeye attı.

        O anlar ise seyir halindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişi motosikleti kullanırken diğer kişinin de kucağında başka bir motosikletle aynı motosiklet üzerine seyretme anları yer aldı.

        O anlarda seyir halindeki motosikletin zaman zaman denge probleme yaşaması ise dikkat çekti.

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