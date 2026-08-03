Motosiklet üzerinde motosiklet taşıdılar!

Gaziantep'te kimliği belirsiz 2 kişi, motosiklet üzerinde motosiklet taşıdı. Trafikte tehlike saçan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre ilginç anlar Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde kaydedildi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi, motosikletin üzerine bir motosiklet yükleyerek hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer insanların güvenliğini tehlikeye attı.

O anlar ise seyir halindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişi motosikleti kullanırken diğer kişinin de kucağında başka bir motosikletle aynı motosiklet üzerine seyretme anları yer aldı.

O anlarda seyir halindeki motosikletin zaman zaman denge probleme yaşaması ise dikkat çekti.